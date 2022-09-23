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Отзывы
Повороты мини хрусталь затемнённыеПовороты мини хрусталь затемнённые
МаксимМаксим
23 сентября 2022 19:16
Поворотними класні.для мого електробайка клас.Добре що взяв міні.бо для велосипеда Більше,це лише Дякую продавцю.Прийшло бистро. СЛАВА УКРАЇНІ
Электроклапан карбюратора Yamaha BWS (5BM) - игла 13,7мм, Электроклапан карбюратора Yamaha BWS (5BM) - игла 13,7мм, "посадка" d=18мм
21 сентября 2022 16:06
Опису відповідає,менеджер добре підібрав позицію.Великий вибір.Рекомендую!
Фары круглой передняя часть с ободком Фары круглой передняя часть с ободком "ангельский глаз" универсальная 16-LED, d-180mm, МОТО TUNING
20 сентября 2022 23:07
Фары круглой передняя часть DELTA/ALPHA 5+1-LED, d-140mm, TUNINGФары круглой передняя часть DELTA/ALPHA 5+1-LED, d-140mm, TUNING
ВадимВадим
20 сентября 2022 23:05
Блин, даже не думал, что такие есть на альфу, ну просто прелесть)
Фары круглой передняя часть DELTA/ALPHA 5+1-LED, d-140mm, TUNINGФары круглой передняя часть DELTA/ALPHA 5+1-LED, d-140mm, TUNING
ЯрославЯрослав
20 сентября 2022 23:05
Зашла фара, раньше на дельте стояла обычная, пока не разбил, эта выглядит стильнее )
Фары круглой передняя часть DELTA/ALPHA 5+1-LED, d-140mm, TUNINGФары круглой передняя часть DELTA/ALPHA 5+1-LED, d-140mm, TUNING
СвятикСвятик
20 сентября 2022 23:03
Светит ярче, чем у моего брата на копухе))
Honda DIO AF-35 фара в сбореHonda DIO AF-35 фара в сборе
КириллКирилл
20 сентября 2022 23:02
Уже 2 месяца стоит на дио, начала потеть, оказалось - немного лопнула после моих покатушек по плохим дорогам (
Honda DIO AF-35 фара в сбореHonda DIO AF-35 фара в сборе
АнатолийАнатолий
20 сентября 2022 23:00
Хндочка преобразилась так не на шутку))
Honda DIO AF-35 фара в сбореHonda DIO AF-35 фара в сборе
СтаниславСтанислав
20 сентября 2022 22:59
Спасибо за фару, хороший пластик и яркий свет, так ярко, что все завидуют)
Фара передняя в сборе Loncin- JL200GY-2С (уценка)Фара передняя в сборе Loncin- JL200GY-2С (уценка)
СтаниславСтанислав
20 сентября 2022 22:55
ОЧень подходящая по скидочке под руку попалась,
Записи в блоге
4 мая 2022
Щоб бути з повним баком бензіка —5% на Онлайн оплату!Щоб бути з повним баком бензіка —5% на Онлайн оплату!

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28 апреля 2022
Как правильная поза водителя спасет при заносах и неровностях дороги?Как правильная поза водителя спасет при заносах и неровностях дороги?

Ну, мы здесь в последнее время постоянно тебе повторяем "важно то" "важно другое" - но так оно и есть. Мотоцикл – это не только драйв и ветер в волосах, это чрезвычайная ответственность за себя,...

21 апреля 2022
Мощность двигателя или заметность мотоцикла – что решает прямоток?Мощность двигателя или заметность мотоцикла – что решает прямоток?

О пользе прямотока давно идут дискуссии: увеличивается ли он мощность двигателя? делает ли заметным мотоциклиста во время движения? Суть работы прямотока...

10 апреля 2022
Почему важно следить за чистотой выхлопной системы?Почему важно следить за чистотой выхлопной системы?

И если двигатель считается самым главным, то выхлопная система – одна из самых недооцененных мото частей. Часто выхлоп считают просто звуком, а по сути вся система имеет огромное значение для...

30 марта 2022
Дистанция в трафике и понятие «байк-буфер»Дистанция в трафике и понятие «байк-буфер»

Сегодня поговорим о дистанции в трафике и понятии «байк-буфер». То, что нужно держать безопасную дистанцию, нам известно еще из автошколы. И инстинкт самосохранения нам подсказывает, что все...

17 января 2022
Кому нужна страховка на мотоцикл? Как, где, сколько?Кому нужна страховка на мотоцикл? Как, где, сколько?

Сразу отвечаем на главный вопрос. Кому нужна страховка на мотоцикл? - ВСЕМ. Согласно действующему законодательству для пользования транспортным средством каждый владелец должен...

5 января 2022
За что могут оштрафовать мотоциклиста: ТОП 5 нарушенийЗа что могут оштрафовать мотоциклиста: ТОП 5 нарушений

Мотоциклы, мопеды и скутеры - полноценные участники дорожного движения. Так же, как у водителей двухколесного транспорта есть свои права, так и штрафы тоже есть. И они такие же строгие, как и у...

28 декабря 2021
Топ 10 мифов про обкатку мотоциклаТоп 10 мифов про обкатку мотоцикла

Вопрос обкатки мотоцикла после покупки или ремонта покрыт мифами и советами по типу “а у меня тут такое было...”. Мы собрали их все - и объясняем почему иногда все совсем не так, как кажется :)...

15 декабря 2021
Как зарегистрировать мотоцикл в Украине ?Как зарегистрировать мотоцикл в Украине ?

Если ты планируешь купить мотоцикл или мопед, то вот инструкция о том, как его зарегистрировать. Когда ты покупаешь байк, то обязательно предоставляешь продавцу свои документы: скан-копию...

7 декабря 2021
Топ 5 мотоциклов с автоматической коробкой передачТоп 5 мотоциклов с автоматической коробкой передач

Сегодня говорим о извечной теме: механика vs автомат. ЗА автоматическую коробку передач: комфорт езды (не нужно следить за повышением и понижением передачи, оборотами и...

1 декабря 2021
Топ 5 мотоциклов для сельской местностиТоп 5 мотоциклов для сельской местности

В сельской местности нужна такая машина, которая уверенно шла бы по полевой дороге и лесной тропе, не «задыхалась» под тяжестью багажника с порядочным грузом, а то и бокового прицепа. Да при этом...

26 октября 2021
Как купить мотоцикл напрямую из Китая без посредников?Как купить мотоцикл напрямую из Китая без посредников?

Последнее время мотоциклы из Китая становятся все более популярными у мотолюбителей. В первую очередь - из-за своей ну очень привлекательной цены. А во-вторую, из-за дешевизны запчастей и...

13 октября 2021
Как самому покрасить мотоцикл? Лайфхаки от MotoZillaКак самому покрасить мотоцикл? Лайфхаки от MotoZilla

Сезон езды на байке потихоньку подходит к концу, потому у тебя будет свободное время, чтобы заняться дизайном своего друга А кто уже подумал об идее покраски мотоцикла? Так вот, те кто...

27 сентября 2021
Бесплатная доставка в MotoZilla на все заказы от 1500 грнБесплатная доставка в MotoZilla на все заказы от 1500 грн

Спешим сделать твой день еще лучшим! С сегодняшнего дня и навсегда, все заказы на сумму от 1500 грн - MotoZilla доставляет абсолютно бесплатно! Круто же, правда? Кроме того,...

23 сентября 2021
Что одевать при езде на мотоцикле от +5 до +10 градусов?Что одевать при езде на мотоцикле от +5 до +10 градусов?

В общем, ситуация такова: пришла осень. Нежданно, негаданно, как всегда - так быстро, что никто к ней не готов. И только когда вечером (вдруг!) градусник показал +7, мы решили что уже пора...

10 сентября 2021
109-летний мотоцикл нужен? Продан за 225 тысяч долларов109-летний мотоцикл нужен? Продан за 225 тысяч долларов

Есть такая техника, которая сделана на года. Добавь к этому уход и бережное отношение - и мотоцикл будет служить столетиями. Яркое подтверждение - Pierce Arrow 1911 года выпуска, который...

1 сентября 2021
Летающий мотоцикл на выставке в ТокиоЛетающий мотоцикл на выставке в Токио

Очень скоро поездки на двухколесном транспорте могут быть не только по дороге, но и в воздушном пространстве. В марте 2019 был продемонстрирован пробный полёт прототипа, а на выставке Tokyo...

20 августа 2021
От 0 до 100 км/ч за 3 секунды! Самые быстрые мотоциклы мира в УкраинеОт 0 до 100 км/ч за 3 секунды! Самые быстрые мотоциклы мира в Украине

Сколько видеообзоров самых быстрых мотоциклов у Вас в закладках? :) Ведь так круто, когда от 0 до 100 км в час - и спортивный байк рассекает воздух. А еще - 200 км в час на второй передаче,...

11 декабря 2020
Круиз-контроль на мотоциклах BMW: регулирует скорость и контролирует дистанциюКруиз-контроль на мотоциклах BMW: регулирует скорость и контролирует дистанцию

Мир не стоит на месте и каждый день появляются новые и новые разработки, цель которых - упросить жизнь человека, сделать ее более комфортной и безопасной. Мотомир - не исключение. BMW...

7 декабря 2020
Как ездить на мотоцикле зимой по снегу при - 10 СКак ездить на мотоцикле зимой по снегу при - 10 С

Если ты решил не “консервировать” мотоцикл в какое-то теплое и уютное место, и все таки укротить снежные дороги в городе, то должен понимать, что уход за двухколесным другом должен быть еще более...

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