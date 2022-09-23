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- В наличии019987ХИТКарбюратор GY6 80 затвор 18mm "TERRI" (класс C) 0199872 отзыва
- В наличииTA-2357Глушитель - Dio AF34/35ХИТ
- В наличии337370ХИТЗеркала к-кт "МЕТАЛЛ" SPORT черные , м8/1012 отзывов
- В наличии324362Loncin- LX200GY-3 РульХИТ
- В наличииTA-5642Приборная панель - Alpha 125CC (Mustang)ХИТ
- В наличии347319Поршень к-кт Yamaha YB100 52мм +0,50 (палец 14мм)ХИТ
- В наличии337202ХИТЛампа фары диодная H4 - LED-32 отзыва
- В наличии335309Крепление на руль для зеркал M8, к-кт 2шт, ЧЕРНЫЙХИТ
- В наличии017145Шлем-каска "VLAND" #130 черныйХИТ
- В наличии502261ХИТНаклейки набор 106шт "MOTORSPORT" 5758 (33х48см)2 отзыва
- В наличии309288Коммутатор CDIХИТ
- В наличии309952Воздухозаборник для скутера универсальный "ХРОМ"ХИТ
- В наличии321371Втулка маятника к-кт 4 детали (метал/пластик)ХИТ
- В наличии321037Кронштейн крепления зеркала левогоХИТ
- В наличии508043пластик - Крыло заднееХИТ
- В наличии321272Подножки задние к-кт 2шт, ЧЕРНЫЙХИТ
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Регулярно ухаживайте за своей техникой - она будет служить вам долго и радовать хорошей динамикой!
- В наличииXA-0001Масло моторное 10W-40 4T MA SuperSynthetic XADO Atomic Oil 1 л ж.б.6 отзывов
- В наличииVP-00030Honda DIO AF-27 пластик - руля передний "голова", ЧЕРНЫЙ OEM
- В наличииMNL-7901Смазка для приводных цепей 7901 MANNOL Германия, Аэрозоль 200ml
- В наличииMNL-9970Очиститель карбюратора MANNOL Германия, Аэрозоль 400мл
- В наличииVP-00011Цепь привода колеса 428*104 (Active) Viper
- В наличии008918Коленвал GY6 125/150 #PRO "LIPAI"
- В наличииTA-1112Свеча A7TC 4T GY6 50-100, GY6 125/150ХИТ
- В наличииVP-01461Цилиндр в сборе Viper V150A
- В наличииFS-00198-10Фиксатор резьбы демонтирован FUSION F216 10мл
- В наличииFS-00073Лампа фары галоген FUSION H7 12V 100W PX26D Super White
- В наличииMNL-7505-1Масло моторное MANNOL Германия 10W40 7505 MOLlBDEN BENZIN 4т 1 л
- В наличииXA-0445Масло моторное 2T FC XADO Atomic Oil 1 л
- В наличииVP-00008Катушка зажигания с колпачком свечным OEM
- В наличииVP-01223Цилиндр + поршень 39мм Delta VIPER
- В наличииVP-01234Лампа фары 12V40/40W PH11(Honda AF35)
- В наличииVP-01398Фильтр воздушный 4T GY6 125/150cc
- В наличииVP-01463Повороты передние + заднии (комплект Л+П) Viper V150A
- В наличииMNL-7859-1Масло моторное MANNOL Германия 7859 Agro for HSQ 2т 1 л
- В наличииMNL-7405-1Масло моторное MANNOL Германия 15W40 7405 4т (универсальное) 1 л
- В наличии002130Реле зарядки БПВ ИЖ 4
- В наличииVP-01445Карбюратор ALPHA 72cc
- В наличииFS-00152Очиститель карбюратора FUSION F110 450 мл
- В наличииTM-S-116Сиденье Minsk-SONIK 125/150
- В наличииTM-A-18Аккумулятор 12v5a.h GEL высокий (120*60*130mm/12N5L-BS) TERRI
- В наличииTM-R-118Ремкомплект карбюратора HONDA TACT 50
- В наличииTM-R-125Ремкомплект карбюратора YAMAHA JOG 50 (полный)
- В наличии019665Свеча пилы/косы L6TC M14-1.25 L9.5 "HUSQVARNA"
- В наличииTM-O-27Ось заднего колеса Delta/Alpha TMMP
- В наличииTM-P-9013Переключатель руля Delta (левый+правый+ ручки резиновые и выжимные) хром
- В наличииTM-P-9047Прокладки цилиндра Minsk-Sonik CB 150 ( упаковка 5шт)
- В наличииTM-S-5235Сектор кикстартера Yaben GY6 80 для 8 зуб , L=46mm в сборе с пружиной
- В наличииTM-E-45Чехол сиденья Хоккеист TMMP
- В наличииTM-L-530Лампа фары 12V25W 3 уса
- В наличииTM-R-133Ремкомплект карбюратора HONDA Tact/Pal/AF16
- В наличииTM-V-9Вал п/п Минск
- В наличииTM-K-52Карбюратор К-68Д (Урал/Днепр)
- В наличииTM-A-23Аккумулятор 12v9a.h. GEL (150*87*107mm/YTX9-BS) TERRI
- В наличии356181Сайлентблок ступицы задней (24*9*20) к-кт 4шт ZHENGHE 356181
- В наличииTM-P-122Подножка центральная Delta/Alpha
- В наличииTM-P-231Поршень (в сборе) HONDA DIO 50 std (Ø39.00mm) TMMP
Ну, мы здесь в последнее время постоянно тебе повторяем "важно то" "важно другое" - но так оно и есть. Мотоцикл – это не только драйв и ветер в волосах, это чрезвычайная ответственность за себя,...
О пользе прямотока давно идут дискуссии: увеличивается ли он мощность двигателя? делает ли заметным мотоциклиста во время движения? Суть работы прямотока...
И если двигатель считается самым главным, то выхлопная система – одна из самых недооцененных мото частей. Часто выхлоп считают просто звуком, а по сути вся система имеет огромное значение для...
Сегодня поговорим о дистанции в трафике и понятии «байк-буфер». То, что нужно держать безопасную дистанцию, нам известно еще из автошколы. И инстинкт самосохранения нам подсказывает, что все...
Сразу отвечаем на главный вопрос. Кому нужна страховка на мотоцикл? - ВСЕМ. Согласно действующему законодательству для пользования транспортным средством каждый владелец должен...
Мотоциклы, мопеды и скутеры - полноценные участники дорожного движения. Так же, как у водителей двухколесного транспорта есть свои права, так и штрафы тоже есть. И они такие же строгие, как и у...
Вопрос обкатки мотоцикла после покупки или ремонта покрыт мифами и советами по типу “а у меня тут такое было...”. Мы собрали их все - и объясняем почему иногда все совсем не так, как кажется :)...
Если ты планируешь купить мотоцикл или мопед, то вот инструкция о том, как его зарегистрировать. Когда ты покупаешь байк, то обязательно предоставляешь продавцу свои документы: скан-копию...
Сегодня говорим о извечной теме: механика vs автомат. ЗА автоматическую коробку передач: комфорт езды (не нужно следить за повышением и понижением передачи, оборотами и...
В сельской местности нужна такая машина, которая уверенно шла бы по полевой дороге и лесной тропе, не «задыхалась» под тяжестью багажника с порядочным грузом, а то и бокового прицепа. Да при этом...
Последнее время мотоциклы из Китая становятся все более популярными у мотолюбителей. В первую очередь - из-за своей ну очень привлекательной цены. А во-вторую, из-за дешевизны запчастей и...
Сезон езды на байке потихоньку подходит к концу, потому у тебя будет свободное время, чтобы заняться дизайном своего друга А кто уже подумал об идее покраски мотоцикла? Так вот, те кто...
Спешим сделать твой день еще лучшим! С сегодняшнего дня и навсегда, все заказы на сумму от 1500 грн - MotoZilla доставляет абсолютно бесплатно! Круто же, правда? Кроме того,...
В общем, ситуация такова: пришла осень. Нежданно, негаданно, как всегда - так быстро, что никто к ней не готов. И только когда вечером (вдруг!) градусник показал +7, мы решили что уже пора...
Есть такая техника, которая сделана на года. Добавь к этому уход и бережное отношение - и мотоцикл будет служить столетиями. Яркое подтверждение - Pierce Arrow 1911 года выпуска, который...
Очень скоро поездки на двухколесном транспорте могут быть не только по дороге, но и в воздушном пространстве. В марте 2019 был продемонстрирован пробный полёт прототипа, а на выставке Tokyo...
Сколько видеообзоров самых быстрых мотоциклов у Вас в закладках? :) Ведь так круто, когда от 0 до 100 км в час - и спортивный байк рассекает воздух. А еще - 200 км в час на второй передаче,...
Мир не стоит на месте и каждый день появляются новые и новые разработки, цель которых - упросить жизнь человека, сделать ее более комфортной и безопасной. Мотомир - не исключение. BMW...
Если ты решил не “консервировать” мотоцикл в какое-то теплое и уютное место, и все таки укротить снежные дороги в городе, то должен понимать, что уход за двухколесным другом должен быть еще более...
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