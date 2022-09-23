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Как правильная поза водителя спасет при заносах и неровностях дороги? Ну, мы здесь в последнее время постоянно тебе повторяем "важно то" "важно другое" - но так оно и есть. Мотоцикл – это не только драйв и ветер в волосах, это чрезвычайная ответственность за себя,...

Мощность двигателя или заметность мотоцикла – что решает прямоток? О пользе прямотока давно идут дискуссии: увеличивается ли он мощность двигателя? делает ли заметным мотоциклиста во время движения? Суть работы прямотока...

Почему важно следить за чистотой выхлопной системы? И если двигатель считается самым главным, то выхлопная система – одна из самых недооцененных мото частей. Часто выхлоп считают просто звуком, а по сути вся система имеет огромное значение для...

Дистанция в трафике и понятие «байк-буфер» Сегодня поговорим о дистанции в трафике и понятии «байк-буфер». То, что нужно держать безопасную дистанцию, нам известно еще из автошколы. И инстинкт самосохранения нам подсказывает, что все...

Кому нужна страховка на мотоцикл? Как, где, сколько? Сразу отвечаем на главный вопрос. Кому нужна страховка на мотоцикл? - ВСЕМ. Согласно действующему законодательству для пользования транспортным средством каждый владелец должен...

За что могут оштрафовать мотоциклиста: ТОП 5 нарушений Мотоциклы, мопеды и скутеры - полноценные участники дорожного движения. Так же, как у водителей двухколесного транспорта есть свои права, так и штрафы тоже есть. И они такие же строгие, как и у...

Топ 10 мифов про обкатку мотоцикла Вопрос обкатки мотоцикла после покупки или ремонта покрыт мифами и советами по типу “а у меня тут такое было...”. Мы собрали их все - и объясняем почему иногда все совсем не так, как кажется :)...

Как зарегистрировать мотоцикл в Украине ? Если ты планируешь купить мотоцикл или мопед, то вот инструкция о том, как его зарегистрировать. Когда ты покупаешь байк, то обязательно предоставляешь продавцу свои документы: скан-копию...

Топ 5 мотоциклов с автоматической коробкой передач Сегодня говорим о извечной теме: механика vs автомат. ЗА автоматическую коробку передач: комфорт езды (не нужно следить за повышением и понижением передачи, оборотами и...

Топ 5 мотоциклов для сельской местности В сельской местности нужна такая машина, которая уверенно шла бы по полевой дороге и лесной тропе, не «задыхалась» под тяжестью багажника с порядочным грузом, а то и бокового прицепа. Да при этом...

Как купить мотоцикл напрямую из Китая без посредников? Последнее время мотоциклы из Китая становятся все более популярными у мотолюбителей. В первую очередь - из-за своей ну очень привлекательной цены. А во-вторую, из-за дешевизны запчастей и...

Как самому покрасить мотоцикл? Лайфхаки от MotoZilla Сезон езды на байке потихоньку подходит к концу, потому у тебя будет свободное время, чтобы заняться дизайном своего друга А кто уже подумал об идее покраски мотоцикла? Так вот, те кто...

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Что одевать при езде на мотоцикле от +5 до +10 градусов? В общем, ситуация такова: пришла осень. Нежданно, негаданно, как всегда - так быстро, что никто к ней не готов. И только когда вечером (вдруг!) градусник показал +7, мы решили что уже пора...

109-летний мотоцикл нужен? Продан за 225 тысяч долларов Есть такая техника, которая сделана на года. Добавь к этому уход и бережное отношение - и мотоцикл будет служить столетиями. Яркое подтверждение - Pierce Arrow 1911 года выпуска, который...

Летающий мотоцикл на выставке в Токио Очень скоро поездки на двухколесном транспорте могут быть не только по дороге, но и в воздушном пространстве. В марте 2019 был продемонстрирован пробный полёт прототипа, а на выставке Tokyo...

От 0 до 100 км/ч за 3 секунды! Самые быстрые мотоциклы мира в Украине Сколько видеообзоров самых быстрых мотоциклов у Вас в закладках? :) Ведь так круто, когда от 0 до 100 км в час - и спортивный байк рассекает воздух. А еще - 200 км в час на второй передаче,...

Круиз-контроль на мотоциклах BMW: регулирует скорость и контролирует дистанцию Мир не стоит на месте и каждый день появляются новые и новые разработки, цель которых - упросить жизнь человека, сделать ее более комфортной и безопасной. Мотомир - не исключение. BMW...